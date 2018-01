São Paulo: vitória para sufocar crise Uma vitória para ficar a um passo da Taça Libertadores da América de 2002 e sufocar a crise que se instalou no Morumbi, depois da briga entre o goleiro Rogério Ceni e o presidente do clube, Paulo Amaral. Esses são os objetivos do São Paulo na primeira partida contra o Flamengo, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela decisão da Copa dos Campeões. O título garante uma vaga na competição sul-americana. O São Paulo tem como suporte o índice de 100% de aproveitamento. O time do técnico Nelsinho Baptista venceu os quatro jogos, enquanto o Flamengo ganhou três e empatou um. A equipe paulista tem o melhor ataque, com 15 gols. Por essa razão, o treinador antecipa que não vai mudar a maneira de o time atuar, mesmo imaginando que deverá ser o jogo mais difícil até agora. "Mas não podemos mudar o esquema. Vamos continuar ousando, jogando no ataque", diz o treinador são-paulino. Nelsinho faz elogios ao adversário. Além da experiência do técnico Zagallo, diz que o adversário conta com jogadores de qualidade. "É uma equipe forte, a maioria dos atletas tem experiência em decisões. Além disso, o Flamengo possui uma jogada com Petkovic em cobrança de falta. Posso garantir que estamos preparados para a decisão", ressalta o técnico. Entre os jogadores do São Paulo, Belletti é o único convocado pelo técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, para disputar a Copa América. O lateral-direito, que vai se transferir para o Valencia, da Espanha, está preocupado com o clima de insegurança que predomina na Colômbia, sede da competição sul-americana. "Mas se confirmaram a Copa América lá, é porque garantem a segurança de todo mundo." Um dos mais experientes do elenco, Belletti não quer se envolver na discórdia entre Rogério Ceni e Paulo Amaral. "É um assunto do jogador com a diretoria e não devemos nos intrometer", diz. "O Rogério é uma pessoa que guarda as coisas com ele mesmo. É fechado, e esse assunto não a cabe a nós, jogadores. Podem ter certeza que isso não vai atrapalhar a equipe na final", assegura. "É um assunto que não envolve o time", acrescenta. O toque de bola e as jogadas nos contra-ataques deverão ser as armas do São Paulo para surpreender o adversário. Souza deverá ser uma peça importante no esquema de Nelsinho. Como ocorreu na vitória sobre o Coritiba por 4 a 1, Souza terá a missão de criar as jogadas pela esquerda, com passes rápidos e lançamentos, principalmente para Gustavo Nery fazer os cruzamentos na linha de fundo. Com um problema no joelho esquerdo, Gustavo só terá a escalação confirmada pouco antes do jogo. Para tentar confundir Zagallo, o técnico são-paulino diz que só pouco antes do jogo decidirá entre Souza e Carlos Miguel na meia-esquerda. Carlos Miguel afirma que não haverá problema se o treinador optar por Souza, com quem divide o apartamento na concentração. "Souza jogou muito bem contra o Coritiba, e, se continuar na equipe, não haverá problema. Na concentração, nós falamos muito sobre o que um tem de fazer em campo, caso seja escalado", comenta Carlos Miguel.