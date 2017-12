São Paulo volta a falar em título Emerson Leão deixou o campo orgulhoso por ter visto o São Paulo fazer tudo aquilo que havia planejado no início da semana: armar uma verdadeira blitze contra o São Caetano para conseguir a vitória em pouco mais de meia hora. A pressão deu certo, o time marcou três gols em oito minutos, assumiu a terceira posição do Campeonato Brasileiro e voltou a falar na conquista do título. Está, agora, 4 pontos atrás dos líderes Santos e Atlético-PR. "Eu disse que íamos correr alguns riscos, atacando, fizemos isso e fomos felizes", afirmou o treinador. "Foi o que planejamos, mas não poderíamos prever tantos gols em só 30 minutos", acrescentou. "Vamos continuar correndo atrás da liderança." Pelos cálculos de Leão, o São Paulo tem de vencer seis dos sete jogos que lhe restam na competição para ser campeão. O próximo será no domingo, contra o Botafogo, no Morumbi. Rodrigo e Renan, suspensos, estão fora. "Vamos atrás do título porque temos boas chances", disse o lateral Júnior. Na opinião dos são-paulinos, o São Caetano não foi o mesmo time de outras ocasiões. Para Grafite, os adversários do ABC não conseguiram, ainda, superar a perda de Serginho. "A gente percebeu que eles não tiveram a mesma marcação, a mesma velocidade", declarou o atacante, autor do terceiro gol.