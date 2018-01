Gabriel Jesus dá show e Santos desencanta fora; veja os gols da rodada

O palmeirense está eufórico. Sua maior joia, o atacante Gabriel Jesus, voltou a brilhar após dar vaga ao time na Copa do Brasil no meio de semana. Neste domingo, o jovem atacante fez dois na vitória sobre o Joinville por 3 a 2 na Allianz Arena pelo Brasileirão.

Show de um jovem, brilho de um veterano. O experiente centroavante Ricardo Oliveira também teve um dia mágico. Com belo chute de fora da área, o artilheiro do Brasileirão, com 12 gols, garantiu a primeira vitória da equipe fora da Vila Belmiro: o Santos fez 1 a 0 no Cruzeiro, no Mineirão. A rodada ainda teve a boa vitória do Atlético-MG sobre o Fluminense no Maracanã e um decepcionante 0 a 0 entre Grêmio e Goiás. Veja os gols:

PALMEIRAS 3 x 2 JOINVILLE

CRUZEIRO 0 x 1 SANTOS

FLUMINENSE 1 x 2 ATLÉTICO-MG

SÃO PAULO 3 X 0 PONTE PRETA

VASCO 0 X 1 FIGUEIRENSE