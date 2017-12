São Paulo volta a viajar nesta quarta O São Paulo volta a embarcar nesta quarta-feira para o jogo contra o Figueirense, marcado para as 21h45, em Florianópolis (SC). A delegação viajou nesta terça, mas teve de retornar por causa do mau tempo em Santa Catarina. Há uma tentativa de viajar pela manhã, mas talvez só seja possível à tarde. O vôo desta terça-feira saiu às 14h33 e tinha pouso previsto para as 15h35. Precisou voltar, esperou por duas horas em Cumbica e, como não havia previsão de melhora, a viagem ficou para esta quarta.