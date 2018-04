São Paulo volta ao Morumbi depois de um mês e enfrenta o Vasco

SÃO PAULO - Se ainda não atingiu o padrão de jogo desejado pelos seus torcedores, o São Paulo ao menos cumpriu seu objetivo na estreia no Campeonato Brasileiro e venceu a Ponte Preta fora de casa. Nesta quarta-feira, diante do Vasco às 19h30 no Morumbi, mais do que conquistar a segunda vitória seguida a equipe busca o volume de jogo para garantir a meta de chegar à paralisação da Copa das Confederações entre os primeiros colocados.

Será o reencontro do time com a torcida após a derrota para o Atlético-MG na Libertadores. Da última vez que atuou em casa, o Tricolor foi derrotado pelo time mineiro de virada (2 a 1) e viu escorrer pelos dedos uma partida que tinha sob seu controle. De lá para cá foram 27 dias, muito trabalho no CT de Cotia e poucas novidades no elenco, o que não quer dizer necessariamente que o cenário será o mesmo do passado recente.

"Aproveitamos bastante esse momento em Cotia para conversar entre nós, com a comissão e também com a diretoria", disse o lateral Carleto.

A exemplo do que aconteceu em Campinas, o Tricolor terá desfalques importantes. Rafael Toloi e Paulo Henrique Ganso, ambos com lesões musculares na coxa esquerda, ainda estão fora de combate.

Como Jadson foi para a seleção, a vaga no meio deve ficar com o garoto Roni, recém-contratado do Mogi Mirim. Na defesa, Paulo Miranda é o mais cotado para atuar ao lado de Lúcio, já que Rhodolfo ainda não está bem fisicamente e Edson Silva cumpre suspensão. "Eu nem lembro quando joguei de zagueiro pela última vez, nem sei se joguei com o Ney assim", riu Paulo Miranda, que passou os últimos oito meses atuando na lateral direita.

Por outro lado a equipe terá um retorno de peso: Rogério Ceni, enfim recuperado da lesão no pé direito sofrida no dia 31 de março no clássico contra o Corinthians. Ele disputou algumas partidas no sacrifício desde então, e aproveitou o período sem jogos para intensificar o tratamento e curar definitivamente o problema.

"Ele é um excelente cara. Conversou comigo nos treinos, me orientou bastante e passou confiança para eu jogar com tranquilidade", contou Roni.

A exemplo do que fez em Campinas, o treinador mandará o time a campo com três atacantes e apostará na marcação por pressão para sufocar o adversário, especialmente nos primeiros minutos do confronto.

INIMIGO ÍNTIMO

Os são-paulinos verão no banco de reservas adversário um antigo conhecido. Campeão da Libertadores e Mundial em 2005 à frente do Tricolor, o técnico Paulo Autuori comanda o Vasco, que também venceu na estreia (bateu a Portuguesa por 1 a 0, em São Januário).

"O Paulo é um dos grandes caras que passaram por aqui. Seu trabalho foi importante e significativo nas conquistas de 2005", elogiou Rogério Ceni, único remanescente do título.

O Vasco deve ter a mesma escalação que bateu a Lusa, com marcação agressiva e força no contra-ataque.

SÃO PAULO x VASCO

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Paulo Miranda e Carleto; Denilson, Rodrigo Caio, Roni e Osvaldo; Silvinho e Luis Fabiano. Técnico: Ney Franco

VASCO - Michel Alves; Elsinho (Nei), Luan, Renato Silva e Yotún; Sandro Silva, Fellipe Bastos, Dakson e Alisson; Eder Luis e Tenório. Técnico: Paulo Autuori

Juiz - Márcio Chagas da Silva (RS)

Local - Morumbi

Horário - 19h30

Transmissão - Pay-per-view