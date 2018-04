São Paulo treina com Renan Ribeiro e Léo disputando posição

Três dias depois de garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América com um sofrido empate por 1 a 1 com o The Strongest, em La Paz, o São Paulo voltou aos treinos neste domingo visando o confronto que fará com o Toluca, do México, na próxima quinta-feira, no Morumbi, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Na atividade realizada no CT da Barra Funda, os goleiros Renan Ribeiro, recuperado de apendicite, e Léo treinaram com bola. Os dois lutam pela posição aberta pelo titular Denis, que cumprirá suspensão por ter sido expulso no duelo na Bolívia.

Neste domingo, os jogadores realizaram primeiro um trabalho de recuperação e reforço muscular no REFFIS do clube e depois foram para o gramado, onde o grupo de jogadores foi dividido em dois. Enquanto os que atuaram durante toda ou a maior parte da partida na Bolívia fizeram um trabalho físico regenerativo, sem a bola, um outro realizou uma um treino técnico em campo reduzido sob orientações do técnico Edgard Bauza. Por fim, o auxiliar técnico José Daniel Di Leo comandou uma atividade de finalizações a gol.

O elenco são-paulino voltará a treinar na manhã desta segunda, no CT da Barra Funda, onde Bauza também terá de definir quem ocupará a vaga de Calleri, outro que foi expulso na partida diante do The Strongest. Alan Kardec é o substituto natural do argentino e deverá confirmado na equipe. Já no gol, o favorito a ficar com a vaga é Renan Ribeiro.