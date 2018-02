São Paulo volta aos treinos e ressalta manutenção do time O São Paulo começa 2007 com elenco praticamente formado. Com a conquista do quarto título brasileiro. Com isso, a política continuará sendo a de investir em revelações e bons jogadores, desde que se encaixem no teto salarial do clube. As contratações feitas até agora reforçam a tendência: o meia-atacante Hugo (ex-Grêmio), o atacante Borges (ex-Paraná), o lateral-esquerdo Jadilson (ex-Goiás), além dos garotos Caiuby e Francisco Alex, que vieram da Ferroviária de Araraquara. "O único destaque individual é o Rogério Ceni", avalia Marco Aurélio Cunha. "Mas seremos competitivos: não ganharemos nem perderemos nada facilmente." O atacante Thiago e o zagueiro Alex Silva renovaram contrato esta semana e seguem como boas opções para compor o grupo. A vantagem dos são-paulinos é que o técnico Muricy Ramalho conhece bem o elenco e já começa a planejar o esquema tático que poderá utilizar este ano. Em busca de espaço O zagueiro Miranda chegou ao São Paulo no segundo semestre de 2006, para substituir o uruguaio Lugano, e logo virou titular do time. Agora, com a saída de Fabão, deve assumir a posição de líder da defesa são-paulina. E garante estar pronto para o desafio. "Tive um ano de 2006 muito bom. Cheguei com uma grande responsabilidade e correspondi. Espero que este novo ano seja ainda melhor", disse Miranda, que sonha em ser convocado pelo técnico Dunga para defender o time do Brasil. "Sei que o Dunga acompanha de perto todos as competições. Espero, com muito trabalho, ser merecedor no futuro de uma chance na seleção. Atuando no São Paulo sei que posso disputar competições importantes e conquistar títulos. Isso dá grande visibilidade", completou.