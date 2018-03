São Paulo volta aos treinos nesta 2ª O elenco do São Paulo terá dez dias para se dedicar exclusivamente, e com tranqüilidade, ao principal objetivo do clube e da torcida nesta temporada: a disputa da Taça Libertadores da América. Após a derrota por 2 a 0 para o São Caetano, há uma semana, e a eliminação no Campeonato Paulista, a competição continental foi tudo o que restou para o time tentar resgatar a auto-estima e a imagem diante dos torcedores. Os jogos da semana passada pela Libertadores favoreceram a equipe do técnico Cuca, que além de derrotar o Cobreloa, por 2 a 1, no Chile, viu o LDU, maior adversário do grupo, perder para o Alianza Lima, por 1 a 0, no Peru. Agora, o São Paulo precisa apenas de um empate contra o Alianza, dia 7, no Morumbi, para assegurar o primeiro lugar do grupo. A comissão técnica deu folga para os jogadores desde sexta-feira à tarde. De acordo com o técnico Cuca, "o descanso serve para que os jogadores se renovem", após a semana desgastante com a derrota no Campeonato Paulista e a necessidade de vencer o Cobreloa. A reapresentação no CCT da Lapa será nesta segunda-feira à tarde. De acordo com a programação feita pelo treinador, o time fará treinos técnicos e táticos até sábado, quando a diretoria deve confirmar um jogo-treino ou amistoso para movimentar o grupo. O meia Marquinhos, que teve boa atuação na vitória sobre o Cobreloa, espera manter a vaga de titular no confronto diante do Alianza Lima. Porém, o atacante Grafite, expulso diante do Cobreloa, terá de cumprir suspensão. Nos treinos da semana, o elenco sofrerá uma baixa momentânea: o centroavante Luís Fabiano, convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, se apresenta amanhã à tarde à seleção brasileira, que enfrentará o Paraguai, quarta-feira, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Alemanha. Como o atacante Ronaldo, do Real Madrid, recuperou-se de contusão, Luís Fabiano deve ficar como opção no banco de reservas. Mesmo não sendo titular na partida, o jogador do São Paulo afirma estar motivado. "Vou trabalhar e se tiver uma chance, pretendo aproveitá-la."