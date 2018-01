São Paulo volta pensando em Dagoberto e São Caetano O São Paulo desembarcou no Brasil após a vitória sobre o Alianza Lima no Peru com a cabeça longe da Copa Libertadores, competição em que já está praticamente garantido nas oitavas-de-final. Agora, os dois principais assuntos do time tricolor são: a contratação do atacante Dagoberto - fechada na tarde desta quinta - e a semifinal do Paulistão, neste sábado, contra o São Caetano. Preocupado com o desempenho do time no jogo contra a equipe do ABC, o grupo são-paulino se concentra na noite desta quinta e treina na tarde desta sexta-feira. A maior dúvida do técnico Muricy Ramalho para a partida deste sábado, às 18h10, no Morumbi, é a volta do zagueiro André Dias e, conseqüentemente do esquema 3-5-2, ou a manutenção do 4-4-2 com o meia Richarlyson. Mas garantido para a partida mesmo é o atacante Aloísio, que mesmo sem marcar um gol desde o dia 28 de janeiro, mantém o bom humor para o jogo decisivo. "Estou parecendo o Romário. Meus companheiros querem passar todas as bolas para que eu possa desencantar. Mas quem está com saudades dos meus gols são os jornalistas. Eles estão loucos para que eu faça a minha ´dancinha´ de novo", brincou o atacante. Atualizado às 16h47