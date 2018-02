São Paulo voltará a ter três zagueiros contra o Paulista O São Paulo que enfrentará o Paulista nesta quarta-feira à noite, em Jundiaí (às 21h45), terá uma importante mudança em seu time: sai o lateral-direito Reasco e entra o zagueiro Alex Silva. A mudança é significativa pelo fato de ser a volta do esquema tático a que todos estavam acostumados: o 3-5-2. No treino coletivo desta terça-feira, no CCT da Barra Funda, o técnico Murici Ramalho escalou o time titular com esta mudança do começo até praticamente o final, quando daí colocou o equatoriano na lateral. O motivo da mudança é a insatisfação com o rendimento do jogador no último jogo, a vitória por 1 a 0 sobre o Ituano. Essa mudança, aliás, aconteceu durante o jogo. "Com três zagueiros é possível bloquear mais o meio-de-campo. Além disso, acrescenta ao time qualidade na saída de bola, já que os laterais não ficam tão presos", explica Alex, irmão do zagueiro Luisão, do Benfica e da Seleção. "O São Paulo é um time que tem de jogar, e não deixar os outros times jogarem", diz o técnico são-paulino. Com a formação voltando ao esquema com três zagueiros (Alex Silva jogará ao lado de André Dias e Miranda), Souza poderá atacar mais, pois não terá tanta obrigação de marcar, e Leandro será o ala direito. Procura por um volante continua Muricy Ramalho confirmou ainda que o São Paulo continua precisando contratar um volante. Fábio Santos, do Cruzeiro, com quem o técnico trabalhou no São Caetano em 2004, interessa. "O negócio está em fase embrionária ainda. Mas continuamos com esperança de renovar com Mineiro", disse Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, diretor de Futebol do time tricolor. Quanto a Mineiro, continua a espera por uma decisão do jogador e o prazo, acredita-se, é 31 de janeiro, quando se encerram as inscrições na Europa. Ceni entre os melhores do mundo Rogério Ceni foi eleito o sexto melhor goleiro do mundo pela IFFHS em 2006. Ele somou 39 pontos. O segundo brasileiro mais bem votado - Dida, do Milan, ficou em oitavo, com 34. O primeiro lugar ficou com o italiano Buffon, com 295 pontos, seguido por Lehmann, Cech, Cassilas e Van der Sar.