São Paulo x Cienciano: 14 mil ingressos já vendidos Grandes filas foram registradas nesta segunda-feira no Estádio do Morumbi para a aquisição de ingressos para o primeiro jogo do São Paulo em casa na Copa Libertadores 2006, contra o Cienciano, na quarta-feira. A diretoria do clube informou ao final do dia que cerca de 14 mil ingressos já haviam sido vendidos, mesmo com ingressos de arquibancada a R$ 30. A carga total de ingressos colocados à venda foi de 70.058 ingressos. Em 2005, o primeiro jogo do Tricolor em casa na Libertadores, contra o Universidad do Chile, teve 41.832 pagantes.