São Paulo x Corinthians: a discórdia A vitória vale três pontos, mas São Paulo e Corinthians têm motivos bem distintos para ganhar o clássico desta segunda-feira, 20h30, no Morumbi. Líder do Campeonato Brasileiro com 66 pontos, o Corinthians terá caminho aberto para conquistar o título se superar o rival ? abriria nove pontos de vantagem sobre o Goiás. Já o São Paulo enxerga no duelo a chance de apagar a campanha irregular que vem fazendo na competição e ter tranqüilidade ? especialmente com os torcedores ? para voltar definitivamente as atenções para o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão. O técnico Antonio Lopes só vai definir a escalação do Corinthians na tarde desta segunda-feira, quando saberá das reais condições físicas de cada atleta. ?Tem gente que preocupa?, disse o treinador. Um deles é o atacante Tevez, que terminou o jogo com o Paraná, sábado, no Pacaembu, ?morto?. ?Ele tem um estilo de jogo que desgasta muito. Vamos ver como ele se apresenta amanhã?, afirmou Lopes. O fisiologista Renato Lotufo, responsável pela análise dos exames de demonstração de fadiga muscular e física dos jogadores, apontou que alguns atletas estão ?na zona de perigo?. ?Mas é preciso esperar mais 24 horas para se saber com exatidão a situação de cada um.? O zagueiro Marinho já advertiu que não quer ficar fora do clássico. ?É um jogo importante. Ninguém quer ficar de fora. O exame pode mostrar que o jogador pode estar cansado, mas o atleta vai querer jogar da mesma forma.? VONTADE - O atacante Nilmar, que fez sua estréia no Corinthians no jogo do dia 7 de setembro e marcou inclusive o primeiro gol da partida, não está incomodado com a seqüência de jogos. ?A vontade de vencer, de ganhar o título é maior que o cansaço.? Segundo o jogador, uma vitória nesta segunda à noite dará uma vantagem ao Corinthians na classificação bastante confortável. O técnico, que está invicto em oito jogos na direção do time do Parque São Jorge, disse não ter nenhum sentimento de revanche por ter perdido a final da Libertadores, quando trabalhava pelo Atlético-PR, para o São Paulo. ?Isso não existe no futebol. A disputa mais importante é sempre aquela que vem depois.? Até agora o São Paulo está inconformado com a repetição do jogo ? no primeiro duelo, dia 7 de setembro, o time do Morumbi venceu por 3 a 2. E a revolta é a maior motivação do time. ?O campeonato virou um circo e os torcedores que foram ao Morumbi vão ver os palhaços jogarem?, atacou o meia Souza. ?É palhaçada termos de refazer um jogo que já ganhamos.? Para o jogador, no entanto, o maior prejuízo é a maratona a que o time está sendo submetido. ?É uma vergonha jogar quatro vezes em dez dias. Espero que isso não aconteça mais.? O atacante Amoroso é o mais entusiasmado com a repetição do confronto. ?Queremos jogar bem e provar que merecemos aquela vitória?, disse. ?Só o Corinthians tem a perder nesse jogo, pois lutam para ser campeões. Por isso, vamos tentar adiar o título deles.? Outro motivo da revolta do São Paulo é a impossibilidade de escalar Cicinho, Lugano e Josué. Em compensação, o técnico Paulo Autuori terá a volta do lateral-esquerdo Júnior e do meia Souza, que cumpriram suspensão diante do Santos.