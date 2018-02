São Paulo x Corinthians: ingresso amanhã Começa nesta quarta-feira a distribuição de ingressos para os torcedores interessados em assistir à partida entre São Paulo e Corinthians, marcada para a próxima segunda-feira, às 20h30, no Morumbi. Este é um dos 11 jogos apitados por Edílson Pereira de Carvalho, principal envolvido no escândalo na arbitragem, e que foram anulados por determinação do STJD. Na segunda e na terça-feira foram distribuídos ingressos apenas para os torcedores que estiveram presentes ? e guardaram o comprovante ? na partida do dia 7 de setembro, quando o São Paulo venceu por 3 a 2. Os torcedores do São Paulo devem retirar seus ingressos no Ginásio do Ibirapuera ou no Estádio do Morumbi. Há guichês especiais para os participantes do Sócio-Torcedor. Os corintianos têm apenas o Parque São Jorge como posto de distribuição de ingressos. No sábado, dia 22, não haverá distribuição de ingressos, porque jogarão São Paulo e Santos, às 20h30, no Morumbi. Todos os ingressos distribuídos são para o anel superior das arquibancadas. Há 24 mil para os torcedores do São Paulo e oito mil para os corintianos. Cada torcedor pode pegar apenas dois ingressos, mediante identificação. Não haverá distribuição externa de ingressos para o setor intermediário. São exclusivos para os sócios do São Paulo, que deverão procurá-los na diretoria social do clube. O total de ingressos é de 48.342, número decidido em comum acordo entre a diretoria são-paulina e a Polícia Militar.