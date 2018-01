São Paulo x Corinthians: nova decisão São Paulo e Corinthians já entraram no campo dez vezes para decidir um título. Foram nove finais de Campeonato Paulista, com cinco vitórias corintianas (1938, 82, 83, 97 e 99) e quatro são-paulinas (1957, 87, 91 e 98), e uma decisão de Campeonato Brasileiro, em 1990, vencida pela equipe do Parque São Jorge. No entanto, um dos mais tradicionais clássicos do futebol brasileiro vai, pela primeira vez na história, definir o campeão do Torneio Rio-São Paulo. O primeiro jogo será neste domingo, às 16 horas, no Morumbi. Na competição interestadual, o Corinthians já se sagrou campeão quatro vezes (1950, 53, 54 e 66), enquanto o São Paulo quebrou o tabu somente em 2001. Para a partida ?inédita?, o Corinthians, que terminou a fase de classificação na primeira colocação, aposta no entrosamento da equipe e no fato de não ter desfalques. Ausência? - Já o São Paulo vive o drama da incerteza de poder contar com um de seus principais jogadores. Não bastasse o atacante França estar afastado por causa de contusão na coxa direita, Kaká, com uma entorse no tornozelo direito, ainda é dúvida para o jogo. As esperanças sobre o aproveitamento do são-paulino, no entanto, aumentaram. A dor e o inchaço no tornozelo direito diminuíram, e o médico José Sanchez está otimista. O teste definitivo, porém, será feito neste domingo, antes de a equipe seguir para o estádio. Se não bastasse o nervosismo natural numa final entre Corinthians e São Paulo, a esdrúxula regra dos cartões - que pode definir o campeão em caso de empate - aumenta ainda mais o estresse entre os jogdores.