São Paulo x Lusa: ingressos no fim Os ingressos para o jogo entre Portuguesa e São Paulo que pode definir o Campeonato Paulista de 2005, estão praticamente esgotados. De acordo com a assessoria de imprensa da Lusa - o clube mandante - restam aproximadamente mil ingressos e que devem ser vendidos ainda nesta quarta-feira. O jogo está marcado para esta quinta-feira, às 20h30, no Pacaembu. De acordo com a Lusa, 35 mil bilhetes foram colocados à venda. Os preços variam de R$ 15,00 (arquibancada) e R$ 30 (numerada coberta). Se o São Paulo vencer o jogo garante o título com três rodadas de antecipação. Veja os pontos de venda de ingressos: CANINDÉ : dias 28, 29 e 30 - das 10:00hs às 17:00hs MORUMBI : dias 28, 29, 30 e 31 - das 10:00hs às 17:00hs PACAEMBU : dias 28, 29, 30 e 31 - das 10:00hs até o horário do jogo. Rede Drogaverde: 1) ? Av. General Olimpio Silveira no 15 ? Sta. Cecília dias : 28, 29, 30, 31/03 ? 10:00 às 17:00hs 2) ? Rua Zilda no 522 ? Casa Verde dias : 28, 29, 30, 31/03 ? 10:00hs às 17:00hs 3) - Rua Joaquina Ramalho no 1170 ? Vila Guilherme dias : 28, 39, 30, 31/03 ? 10:00hs às 17:00hs Preços: Arquibancada principal R$ 15,00 / meia R$ 7,00 Arquibancada tobogã R$ 15,00 / meia R$ 7,00 Arquibancada especial R$ 25,00 / meia R$ 12,00 Numerada R$ 30,00 / meia R$ 15,00 Arq. Lusa Inteira R$ 15,00 / meia R$ 7,00 Arq. Torcedor Família R$ 15,00 (criança até 12 anos não paga, entre 13 e 17 paga R$ 7,00)