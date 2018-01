São Paulo x River: Ingresso mais caro O ingresso para o jogo de quarta-feira do São Paulo, contra o River Plate, primeiro da semifinal da Copa Libertadores, custará mais caro. Pelo menos nos setores de arquibancadas azuis e vermelhas, que tiveram um aumento de 50%. Passarão R$ 20 para R$ 30. Apenas as arquibancadas amarelas e laranjas continuarão com o mesmo preço: R$ 20. Todos os outros setores do estádio terão preços majorados. A carga total de ingressos é de 70.600 e há a expectativa da diretoria de que se venda no mínimo 65 mil. Os bilhetes estão sendo vendidos das 11h às 17h, nos seguintes estádios: Morumbi, Pacaembu, Canindé e Anacleto Campanella, em São Caetano, além do ginásio do Ibirapuera e do ginásio do Jaçatuba, em Santo André. A loja Roxos e Doentes, no West Plaza, também vende ingressos.