São Paulo x Santista deve ser na 5ª Desta vez não houve surpresa. Os dois times que jogavam contando com a vantagem do empate, São Paulo e Portuguesa Santista, garantiram vaga na semifinal do Campeonato Paulista. A data da primeira partida entre as duas equipes, no Morumbi, ainda não foi definida. Será, provavelmente, na quinta-feira, para não coincidir com o clássico entre Corinthians e Palmeiras, na quarta-feira, que definirá o outro finalista. Nos dois jogos disputados na noite desta quinta-feira houve contrastes. Enquanto no Ulrico Mursa, em Santos, o desempenho apático de vários jogadores de Guarani e Portuguesa Santista colaboraram para um placar sem gols, bola na rede foi o que não faltou no Morumbi, onde o placar foi uma vitória por 4 a 2 para o time comandado por Oswaldo de Oliveira.