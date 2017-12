São Paulo x São Caetano: jogo-treino Como parte da preparação para a Copa dos Campeões, São Paulo e São Caetano vão realizar um jogo-treino, sábado, no CT da Barra Funda. Ambas as equipes irão participar da competição, em que estará em disputa uma vaga na Libertadores de 2003. A estréia do São Paulo será no dia 3 de julho, contra o Vitória (BA). Para o time do ABC, o confronto com o Tricolor servirá também como preparação para a semifinal da Libertadores desde ano. O Azulão enfrenta o América do México, dia 9.