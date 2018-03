São Paulo x Vitória: estréia em Natal Sem Kaká e Rogério Ceni, que participaram da campanha do pentacampeonato com a seleção brasileira, e os recém-contratados Luís Fabiano e Amelli (zagueiro), o São Paulo estréia nesta quarta-feira às 19h15 na Copa dos Campeões contra o Vitória da Bahia, pelo Grupo C, com sede em Natal. O meia Adriano ganhou a disputa com Souza e vai formar o meio-campo com Maldonado, Fábio Simplício e Júlio Baptista. Apesar dos desfalques, o técnico Oswaldo de Oliveira está otimista em relação a um bom desempenho da equipe na competição. E comemora a permanência do atacante Reinaldo, ex-Flamengo, no clube. ?É um jogador importante e nos faria muita falta se deixasse o São Paulo??, disse Oliveira. O treinador espera espera contar com Rogério Ceni e Kaká no fim de semana ? o próximo adversário será o Cruzeiro, no domingo. ?De qualquer maneira, temos um elenco de qualidade e condições de fazer uma boa estréia?, confia. No ano passado, o São Paulo, então dirigido por Nelsinho Baptista, ficou com o vice-campeonato da competição ao ser superado pelo Flamengo na decisão. O Vitória também terá um time modificado para a maratona da Copa dos Campeões. A equipe dirigida pelo técnico Joel Santana perdeu o bom lateral-esquerdo Leandro, negociado com o Cruzeiro, e o zagueiro Índio, que não renovou seu contrato. Como novidade, Joel poderá contar com o meia Leonardo (ex-jogador do Cruzeiro) para a partida desta noite contra o São Paulo.