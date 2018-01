São Raimundo à espera de milagre O São Raimundo estréia nesta quarta-feira na Copa do Brasil com a difícil tarefa de enfrentar o São Paulo. Apesar de jogar em casa, no estádio Vivaldo Lima, em Manaus, a equipe amazonense vai a campo com objetivos bastante modestos. Quer ao menos garantir o jogo da volta, marcado para o dia 12 de março, no Morumbi. Um abismo separa os dois ?santos?. Enquanto o São Paulo já conquistou duas vezes o título do Mundial Interclubes e é conhecido internacionalmente, o pequeno São Raimundo está restrito ao futebol do norte do país. Mas, segundo seus torcedores, já está começando a fazer alguns poucos milagres. Um deles é estar na Copa do Brasil deste ano. O outro, que certamente ficaria na história, seria conseguir um bom resultado no jogo desta quarta-feira. Em termos financeiros, não há termo de comparação. Acredita-se que somente o salário do goleiro Rogério Ceni ou do meia Ricardinho, seria suficiente para pagar a folha de pagamento do time amazonense inteiro, estimada em torno de R$ 100 mil. Folha, aliás, que está em dia graças ao patrocínio conseguido mês passado com a Distribuidora Rozenha, representante da marca Penalty no Amazonas. Com tal disparidade financeira, o nível técnico também não poderia ser diferente. Para se ter uma idéia, o anúncio veiculado pelo clube para atrair torcedores teve como ?protagonista? o técnico Aderbal Lana. Entre os jogadores, a diretoria não conseguiu encontrar quem se identificasse mais com a torcida. O time vem de duas derrotas seguidas. Perdeu para o Rio Negro (1 a 0) e o Nacional (3 a 2), tradicionais rivais na luta pelo título estadual. Isso demonstra a fragilidade de sua zaga, deficiência reconhecida pelo treinador. ?No jogo contra o Nacional, tivemos muita dificuldade quando o adversário passou a atacar mais?, disse. Se o Nacional deu trabalho, imagine enfrentar Kaká, Reinaldo, Ricardinho, Luís Fabiano e outros craques do São Paulo. O treinador, porém, está otimista. ?Eles é que terão a obrigação de vencer. Isso pode nos dar a vantagem do contra-ataque?, acredita.