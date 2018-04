São Raimundo busca a superação Para conseguir a vitória neste sábado, diante do Mogi Mirim, no Vivaldão, o São Raimundo terá que superar, antes de tudo, suas próprias limitações. O time amazonense precisa vencer para se garantir na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Para começar, o técnico Carlos Prata não poderá contar com o zagueiro Ediglê, um dos destaques do time, que foi suspenso e até já está emprestado do Grêmio Coariense para a disputa da Série C. Junto com ele foi o atacante Luíca, que embora fosse reserva sempre aparecia bem pela experiência e habilidade. Se conseguir a vitória, o São Raimundo somará 28 pontos e se manterá na Série B do Campeonato Brasileiro. O empate ou a derrota podem significar o rebaixamento e o início de uma crise como há muito tempo não acontecia no clube. Como o adversário é o vice-lanterna e não tem mais qualquer possibilidade de classificação, todos no São Raimundo estão certos da vitória.