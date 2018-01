São Raimundo: dúvida no ataque O São Raimundo enfrenta a Portuguesa neste sábado, com a finalidade de manter a estratégia elaborada pelo técnico Aderbal Lana: vencer os jogos em casa e tentar não perder muitos pontos fora. Desta forma, acredita ele, será possível sonhar com a classificação para as finais da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas quem está em busca da vitória com tanto interesse deve estar preocupado com a possibilidade de não contar com a força máxima de seu ataque. O atacante Delmo, que forma a dupla com o artilheiro Garanha, passou a semana com dores na coxa direita e ainda não está totalmente recuperado. Tanto que o treinador admitiu a possibilidade de deixá-lo no banco. "Jogador meia-boca não adianta. Tem que estar inteiro", justificou Lana. O restante do time, porém, deve ser o mesmo que vem atuando na competição. No meio-campo, onde se esperava alguma alteração tática do treinador, tudo indica que o São Raimundo terá mesmo com Isaac, Neto, Reginaldo e Valdenir. O mesmo acontece na defesa, onde não deve ocorrer qualquer alteração. Ocupando a 11º posição na tabela de classificação da Série B, o São Raimundo tem deixado sua torcida ansiosa ante a possibilidade de passar para a etapa final. Os times de São Paulo, segundo o treinador, são concorrentes fortes. "A Portuguesa não é boba. Se a gente descuidar, podemos ser surpreendidos em pleno Vivaldão", avisou o técnico.