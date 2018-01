São Raimundo e Caxias ficam no empate São Raimundo e Caxias empataram por 1 a 1, neste sábado, no Estádio Vivaldão, em Manaus. Com isso, os dois times chegaram aos mesmos 9 pontos na Série B do Brasileiro. Os dois gols da partida saíram no segundo tempo. Aos 28 segundos, Nando abriu o placar para o São Raimundo. Mas, aos 12, Cris empatou para o Caxias.