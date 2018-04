São Raimundo e Chapecoense vencem na Série D Três jogos completaram, neste domingo, os jogos de ida da terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E os times mandantes dominaram a rodada, com vitórias tranquilas. Um deles, o São Raimundo, do Pará, já garantiu a sua vaga na quarta fase antecipadamente por conta do regulamento um tanto esdrúxulo da CBF.