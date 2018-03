São Raimundo e Portuguesa empatam São Raimundo e Portuguesa empataram por 2 a 2, neste sábado à tarde, no Estádio Vivaldão, em Manaus, pela 6ª rodada da Série B do Brasileiro. Com o resultado, a Lusa chegou aos 13 pontos, ocupando a vice-liderança, atrás apenas do Santo André. Já o time amazonense está com 8, em 11º lugar. "Um empate fora de casa é importante, ainda mais aqui em Manaus, onde o calor é um forte obstáculo", afirmou o técnico Giba, feliz com o resultado da Lusa. Apostando nos contra-ataques, a Lusa abriu o placar aos 36 minutos, quando o lateral Leonardo foi derrubado por Peçanha dentro da área: pênalti. O meia Cléber cobrou e fez 1 a 0. O São Raimundo respondeu logo depois, aos 41 minutos, quando Reginaldo empatou a partida. No segundo tempo, a Lusa voltou a ficar na frente, aos 26 minutos. Wilton Goiano foi até a linha de fundo e cruzou para Oliveira chutar da entrada da área e marcar um belo gol: 2 a 1. Com a vantagem, a Portuguesa se fechou na defesa e o São Raimundo foi com tudo para o ataque. E o empate acabou saindo aos 34 minutos, quando Rai puxou Nando na área, fez pênalti e ainda foi expulso. Marcos Pezão bateu e fechou o placar: 2 a 2.