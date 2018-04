São Raimundo escapa ao vencer Mogi O Mogi Mirim se despediu melancolicamente da Série B do Campeonato Brasileiro ao perder para o São Raimundo por 2 a 1, no Estádio Vivaldo Lima, em Manaus. O resultado salvou o clube amazonense do rebaixamento e o Mogi, que já estava rebaixado, acabou a competição na penúltima colocação, com 18 pontos. O São Raimundo terminou somando 28 pontos. A partida começou com 25 minutos de atraso, devido à falta do policiamento, que alegou acreditar que o jogo começaria as 16 horas local. Com o fuso horário de Brasília, o jogo começou às 15 horas na capital amazonense. Com a bola rolando, o São Raimundo partiu para o ataque, já que somente a vitória o livrava rebaixamento. Atuando contra um time rebaixado e sem grandes motivações, o clube amazonense não teve grandes dificuldades para construir o placar. Após algumas jogadas de perigo, o São Raimundo abriu o placar aos 18 minutos. Em cobrança de falta, o lateral-direito Edinho colocou no ângulo direito do goleiro Fábio. No final da primeira etapa, Delmo ampliou. Reginaldo arriscou de fora da área e o goleiro do Mogi deu rebote. Bem colocado, Delmo só chutou para fazer o gol. Na segunda etapa, o São Raimundo diminuiu o ritmo e o jogou seguiu em ?banho-maria?. Aos 31 minutos, o Mogi Mirim fez o gol de honra, com Bruno. E o placar ficou nisso.