São Raimundo está motivado em Jundiaí Há muito tempo o time do São Raimundo não se mostrava tão motivado para uma partida pela Série B do Campeonato Brasileiro, como para este sábado contra o Paulista, em Jundiaí. Isso porque a vitória sobre o Nacional, por 1 a 0, na quarta-feira, deixou o clube em condições de disputar o título do Campeonato Amazonense, contra o Grêmio Coariense. "Estar perto da final no Estadual deixou os jogadores muito empolgados também para o Brasileiro", disse o técnico Paulo Galvão. Com a boa fase, o clima entre os jogadores do São Raimundo é de descontração. Após a vitória sobre o Nacional, a equipe da Colina está na liderança do segundo turno do Campeonato Estadual com 20 pontos, dois a mais que o Nacional, e com uma vitória sobre o Grêmio Coariense, que venceu o primeiro turno e já está na final, na última rodada, o time ganha este turno e disputa o título, sem precisar do resultado do clássico Rio-Nal. Apesar do campeonato estar no início, o jogo contra o Paulista está sendo encarado como decisivo. Em sétimo lugar na Série B, com sete pontos, três a menos que o líder Santa Cruz, o São Raimundo conta com a vitória para ficar pelo menos entre os quatro primeiros. O técnico Paulo Galvão tem apenas um desfalque para este jogo contra o Paulista. O volante Doriva, expulso na partida diante do Fortaleza, cumpre suspensão automática.