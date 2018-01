São Raimundo ganha e escapa da Série C O São Raimundo está livre do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro da Série B. Venceu a Anapolina por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Vivaldão, em Manaus, no encerramento da 20.ª rodada (a penúltima da fase de classificação). Invicto em casa, o time amazonense chegou aos 28 pontos, ficando em 11.º lugar, deixando o time goiano, com 24 pontos, em 19.º e bastante ameaçado de queda para a Série C de 2006. Os gols da vitória foram marcados por Doriva, aos quatro minutos do primeiro tempo, e Delmo, aos 35 minutos da etapa final. Agora, o São Raimundo cumpre tabela contra o Ituano, em Itu (SP). Já a Anapolina vai ter o confronto direto com o União Barbarense, com 23 pontos, em 20.º, em Anápolis. Para fugir do descenso, o time goiano terá que vencer e ainda torcer por outros resultados.