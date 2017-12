São Raimundo goleia o Náutico por 4 a 0 O São Raimundo manteve a esperança de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B ao golear, por 4 a 0, o Náutico, neste sábado à tarde, no Estádio Vivaldão, em Manaus (AM). Delmo brilhou ao marcar os dois últimos gols do time amazonense, que continua invicto em casa. O São Raimundo está com 23 pontos, um a menos que o Náutico, que apesar da derrota, continua na zona de classificação, ocupando a oitava posição. Justificando seu apelido de Tufão, o time da casa teve um começo fulminante. Guara abriu o placar logo no primeiro minuto, com um chute cruzado. O Náutico ainda reagiu, mas sofreu o segundo gol, marcado por Alexandre, aos 22 minutos. No segundo tempo, com o forte calor, o time pernambucano não conseguiu reagir. Daí apareceu o artilheiro Delmo para marcar seus dois gols, aos 23 minutos, por cobertura, e aos 30 minutos, num chute de dentro da grande área. O São Raimundo jogará na próxima nesta sexta-feira no ABC paulista, diante do Santo André, enquanto o Náutico buscará a reabilitação, em Recife, contra o Bahia, no domingo.