São Raimundo joga sem compromisso Sem o atacante Garanha, que estava empresado pelo Nacional e foi devolvido, o São Raimundo enfrenta o Botafogo neste sábado, às 21h40, no estádio Vivaldão, em Manaus. Como o time não corre risco de rebaixamento e também não tem chances de classificação - está em 18º lugar, com 24 pontos -, o técnico Paulo Galvão pede aos jogadores uma despedida honrosa da Série B do Brasileiro. "Somos franco-atiradores. Não temos muito a perder e isso pode ser decisivo a nosso favor", disse o treinador do São Raimundo. Outro desfalque do time de Manaus é o lateral-esquerdo Titã, contundido. Ele será substituído por Marcos Pezão. No ataque, a dupla titular será formada por Marcelo Araxá e Delmo.