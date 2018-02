São Raimundo mantém esquema contra o MAC O técnico do São Raimundo, Paulo Galvão, garantiu que o time não mudará sua forma de jogar na partida contra o Marília, nesta sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com esquema tático definido, na base do 4-4-2, ele somente ainda não confirmou oficialmente o time porque está em dúvida na formação do ataque, onde Delmo está garantido mas pode ter ao seu lado Nando ou Luica. O fato de enfrentar a torcida adversária não é, segundo Paulo Galvão, o maior problema. Ele confessa estar muito mais preocupado com a atuação da arbitragem. Para o treinador do São Raimundo, o time sempre é prejudicado quanto atua fora de casa. "Quando jogamos no Vivaldão isso não ocorre. Mas fora daqui os árbitros tendem a favorecer os adversários", disse ele. O novo reforço do São Raimundo, o meia Ricardo (ex-Botafogo de Ribeirão Preto), está com a documentação regularizada e pode ser aproveitado pelo treinador já nesta partida. Ele não treinou entre os titulares na quarta-feira mas está confiante em entrar pelo menos no decorrer da partida. "Esse grupo é muito bom. Tenho certeza que vamos ter bom desempenho no Campeonato", disse Ricardo.