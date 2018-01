São Raimundo pára o Guarani em Manaus Numa tarde inspirada do meia Alexandre Gaúcho, de 34 anos, o São Raimundo venceu o Guarani por 3 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Vivaldo Lima, em Manaus (AM), pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória, O São Raimundo acabou com a invencibilidade de seis jogos do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado deixa o time de Campinas na 12.ª posição, com 19 pontos, atrás justamente do São Raimundo, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols (três negativos contra cinco negativos). Esta foi a segunda derrota do técnico Luiz Carlos Ferreira à frente do time campineiro. "Foi uma vitória importante, pois conseguimos sair da zona de risco para nos aproximarmos dos clubes que almejam a classificação?, disse, por outro lado, Alexandre Gaúcho, que passou pelo Guarani em 1997. O jogo - No primeiro tempo, aos 14 minutos, o volante Djair fez bela jogada e lançou o veterano Alexandre Gaúcho, que estufou as redes de Jean: São Raimundo 1 a 0. Na etapa final saíra os outros dois: aos 15 minutos do segundo tempo, Alexandre Gaúcho cruzou da esquerda e Delmo, de primeira, marcou um golaço, fazendo 2 a 0. Aos 45 minutos, veio o golpe final. Nando recebeu na área, driblou o goleiro Jean e só rolou para garantir os 3 a 0 para o São Raimundo. Agora, o time amazonense volta a jogar na próxima sexta-feira, contra o Grêmio, no Estádio Olímpico. Já o Guarani, no sábado, recebe o União Barbarense, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).