São Raimundo promete outra surpresa Depois de ter vencido o São Paulo por 2 a 0 no jogo de ida da Copa do Brasil, o São Raimundo promete aprontar outra surpresa na partida de volta, nesta quarta-feira, no Morumbi. A ordem do técnico Aderbal Lana é jogar de igual para igual, mesmo sendo fora de casa e tendo a vantagem. "Vamos encarar o adversário de frente. Ele é o favorito porque joga em casa, mas no fundo é do mesmo tamanho que a gente", disse o treinador. Depois do treino desta segunda-feira, ainda em Manaus, Aderbal Lana citou o exemplo da partida do São Paulo contra a Portuguesa Santista, no último domingo, pelo Paulista - vitória são-paulina por 1 a 0. "Vocês viram como foi o jogo contra a Portuguesa, não viram? É a mesma coisa", afirmou o treinador aos seus jogadores, mostrando que dá para segurar Kaká, Ricardinho, Luís Fabiano e companhia. Mesmo sem o meia Alberto, contundido, e ainda em dúvida quanto a escalação de Valdenir no meio-de-campo, Aderbal Lana está confiante. Afinal, toda a pressão está do lado do São Paulo. "Ele vai entrar em campo com o placar adverso. Terá obrigação de nos pressionar. E nesse espaço que espero explorar meus contra-ataques", explicou.