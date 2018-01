São Raimundo supreende e vence Lusa A Portuguesa foi surpreendida nesta quarta-feira à noite, ao ser derrotada pelo São Raimundo, no Amazonas, por 1 a 0, pela Copa do Brasil. O time paulista errou muitos passes, desperdiçou inúmeras chances e acabou sendo castigado no segundo tempo, com um gol de Araxá. Agora, o time de Candinho terá de vencer, no Canindé, por dois gols de diferença, na próxima quarta-feira. Ricardo Oliveira, Lúcio e Marquinhos tiveram pelo menos cinco chances claras na primeira etapa, mas desperdiçaram todas. Na segunda etapa, os papéis de inverteram. A Lusa voltou sonolenta. O São Raimundo cresceu e chegou a vitória aos 14 minutos, por intermédio do atacante Araxá.