São Raimundo surpreende o São Paulo A estréia na Copa do Brasil não poderia ser mais trágica. Se o São Paulo imaginava encontrar um adversário frágil, foi surpreendido. O São Raimundo fez valer a vantagem de jogar em casa e venceu por 2 a 0 em Manaus. Com o resultado, o time do Morumbi tem de vencer por três gols de diferença no jogo de volta, no Morumbi. A equipe amazonense conseguiu mostrar competitividade no primeiro tempo, mantendo o jogo equilibrado. No fim da etapa, quando tudo parecia fadado ao empate sem gols, Régis cometeu pênalti. Guará cobrou e abriu o placar para o São Raimundo aos 44 minutos. Se no segundo tempo, se a esperança do torcedor são-paulino era de reação, os primeiros minutos foram desesperadores. Irreconhecível se comparado ao time vibrante que derrotou o Santos no sábado, o time era a imagem do desencontro. Os erros de passe se repetiam. Aos 12 minutos, o pior. Delmo recebeu bola de escanteio e enganou o goleiro Rogério Ceni e aumentou a vantagem do São Raimundo. Oswaldo ainda tentou deixar a equipe mais ofensiva colocando Itamar e Adriano em campo. Em vão. Aos 15 minutos, Itamar, que havia acabado de entrar em campo no lugar de Reinaldo, cometeu falta violenta e foi expulso, aumentando a dificuldade do São Paulo. A partir do segundo gol, o São Paulo perdeu totalmente o controle da partida e buscou o gol de forma desencontrada, permitindo algumas jogadas perigosas por parte do São Raimundo. A situação animou a torcida amazonense que chegou a gritar ?olé?, aumentando a humilhação são-paulina. Ficha Técnica: São Raimundo: Iuna; Wilson Ricão, Rogério (Peta), Ademir e Guará; Doriva, Isaac, Reginaldo (Ricardo) e Dedivan; Sydney (Carlos Alberto) e Delmo (Babá). Técnico: Aderbal Lana. São Paulo: Rogério Ceni; Leonardo, Jean, Regis e Gustavo Nery; Maldonado, Fábio Simplício (Adriano), Ricardinho e Kaká; Reinaldo (Reinaldo) e Luís Fabiano. Técnico: Oswaldo de Oliveira. Gols: Guará (pênalti) aos 44 minutos do primeiro tempo e Delmo aos 12 do segundo. Juiz: Marcos Antônio Barros Café. Cartão amarelo: Gustavo Nery, Isaac e Babá. Cartão vermelho: Itamar. Local: Manaus.