São Raimundo teme reação palmeirense O São Raimundo joga neste sábado, em São Paulo, preocupado em ser vítima da reação palmeirense. O Palmeiras está mal na Série B do Campeonato Brasileiro, em que ocupa apenas a 20ª colocação, mas o técnico Aderbal Lana e os jogadores do time de Manaus sabem que o adversário pode se recuperar e esse é, na opinião deles, o principal perigo no confronto do Palestra Itália. "Mesmo na segunda divisão, o Palmeiras é um time grande, com muita torcida e precisando se reabilitar. Está na 20ª colocação, mas não está morto", avisou o técnico Aderbal Lana. Melhor colocado, o São Raimundo ocupa a 4ª posição na Série B, com 6 pontos ganhos. Para o jogo deste sábado, Aderbal Lana volta a fazer mistério na hora de escalar a equipe titular. Nos treinos da semana, ele testou o 4-3-3 e um esquema mais fechado, com três zagueiros e o meio-campista Reginaldo no lugar do atacante Delmo. "Nada está definido. Posso mudar tudo até na hora de entrar em campo", afirmou o treinador do São Raimundo.