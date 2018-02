São Raimundo tenta recuperação no Recife A derrota para o Brasiliense, que terminou com a invencibilidade do São Raimundo em casa, esfriou muito o clima entre os jogadores e deixou tenso o relacionamento com a torcida. Tanto que o técnico Paulo Galvão, um dos mais hostilizados na partida de sábado, vê com certa simpatia o fato de o time voltar a campo desta vez fora de casa, contra o Náutico, quarta-feira, no Recife. Além de não ter de enfrentar os protestos da torcida, o São Raimundo terá a volta do zagueiro Paulão, dos volantes Doriva e Isaac e do atacante Carlos Alberto, que não enfrentaram o Brasiliense. O único desfalque do time será mesmo o atacante Delmo, ainda não recuperado de uma lesão no joelho. Apesar de ter caído para a 13ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro, o time do São Raimundo acredita na recuperação. O técnico Paulo Galvão reagiu às críticas da torcida. "Ninguém levou em consideração que enfrentamos o Brasiliense com cinco desfalques. No Recife, teremos apenas o Delmo ausente do time."