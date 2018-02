São Raimundo terá reforços contra Lusa O atacante Pedrão e o lateral-direito Edinho são as esperanças do técnico Paulo Galvão para chegar à vitória contra a Portuguesa, no Estádio Vivaldo Lima, neste sábado, às 16 horas, pela série B do Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores foram confirmados no treino coletivo de quinta-feira. Pedrão terá Nando como companheiro de ataque, mas sabe que se tiver bom rendimento será mantido ao lado de Delmo, que é titular mas está fora da partida devido a uma contusão sofrida no penúltimo jogo do Campeonato Estadual, conquistado pelo São Raimundo. Outro desfalque do time será o zagueiro Paulão, suspenso por três jogos após ter sido expulso na partida contra o Marília. Seu substituto será o novato Baggio. Mesmo sem muita experiência, ele conta com a confiança do técnico para ocupar a vaga na zaga. O atacante Luica, autor do gol mais bonito na decisão contra o Grêmio Coariense, foi deixado no banco pelo técnico Paulo Galvão. Embora seja habilidoso, Luica tem alternado bons e maus momentos e, por isso, ainda não ganhou a confiança do treinador. Inconformado, o jogador tem feito algumas críticas, tornando o ambiente tenso no grupo. Apesar da campanha da Portuguesa ser pior que a do São Raimundo, Galvão confessou estar preocupado com o jogo deste sábado. Para ele, é fundamental vencer as equipes que estão atrás na classificação. "É quem está de olho na nossa posição".