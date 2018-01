São Raimundo vence Londrina por 3 a 2 O São Raimundo confirmou a fama de ser quase imbatível em casa e na sua estréia no Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado à tarde, quando superou o Londrina, por 3 a 2. O time amazonense chegou a ter ampla vantagem no marcador, abrindo 3 a 0, mas levou um susto no fim do jogo quando sofreu dois gols. O São Raimundo mostrou que vai mesmo dar trabalho aos seus adversários no Vivaldão. O Londrina não mostrou bom futebol, confuso taticamente e que poderia voltar para o Paraná com uma derrota com placar mais dilatado. Os gols do time da casa foram marcados por Reginaldo aos 40 minutos do primeiro tempo, Delmo aos seis e Tita aos 25 do segundo. O Londrina diminuiu com Fábio Zeni aos 33 e Marcão aos 38 minutos.