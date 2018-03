São Raimundo vence o Avaí por 3 a 1 O São Raimundo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B ao derrubar o Avaí, por 3 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Vivaldão, em Manaus (AM). Com quatro pontos, o time amazonense deixou a penúltima posição para ocupar o 15.º lugar. O Avaí continua com seis pontos, em 7.º lugar. O time catarinense saiu na frente aos 28 minutos, com Samuel. Um minuto depois Delmo empatou. Ele próprio desempatou, mas aos três minutos do segundo tempo. O placar foi completado por Marcos Pezão, aos 24 minutos, cobrando pênalti.