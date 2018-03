São Raimundo vence o Santa Cruz O São Raimundo manteve a rotina de vencer em casa e superou o Santa Cruz, por 1 a 0, com gol de Trindade aos 19 minutos do primeiro tempo, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o São Raimundo chegou aos 19 pontos, enquanto o Santa Cruz permanece com 18.