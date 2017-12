São Silvestre distribui R$ 90 mil em prêmios Os cinco melhores atletas, no masculino e no feminino, na 79ª edição da São Silvestre, no dia 31, dividirão o prêmio de R$ 90 mil (igual ao de 2002), sendo R$ 17 mil para cada campeão. A largada das mulheres será às 15h15. A dos homens, às 17 horas. A organização anunciou um bônus para os melhores brasileiros, mas não revelou o valor. Informações sobre a prova podem ser obtidas no site www.saosilvestre.com.br.