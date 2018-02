São Vicente assume liderança na Série B2 Três partidas abriram a sétima rodada do Campeonato Paulista da Série B2 neste sábado. O destaque foi a goleada do São Vicente sobre o Taboão da Serra, fora de casa, por 4 a 2. Com o resultado, a equipe alcança a liderança temporária do grupo 4, com 15 pontos, um a mais que o seu adversário na partida. Ainda no grupo 4, Guarujá e Barcelona empataram por 1 a 1. Agora o Barcelona atinge oito pontos, três a mais do que o time do litoral paulista. As equipes ocupam a quinta e a sexta colocação, respectivamente. No grupo 2, a Lemense jogou em Araras, contra o Grêmio Catanduvense, e perdeu por 3 a 1. Pode ter sido sua última partida na Série B2, já que a Lemense pediu à Federação Paulista de Futebol (FPF) para sair da competição. Com o resultado, o Catanduvense ocupa temporariamente a ponta da tabela, com 14 pontos, dois a mais do que o Ginásio Pinhalense, segundo colocado. A Lemense continua no sexto lugar com apenas cinco pontos. Doze partidas encerram a rodada no domingo. Confira os jogos: SEV x Santacruzense, Campinas x Serra Negra, Ginásio Pinhalense x Pirassununguense, Jacareí x Joseense, Jabaquara x Itararé, Assisense x Tanabi, Prudentino x Garça, Osvaldo Cruz x Penapolense, Radium x Guarani Sumareense, Palmeirinha x Lençoense, Guaçuano x Águas de Lindóia e Osasco x AD Guarulhos.