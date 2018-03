São Vicente vence no Paulista A3 O São Vicente voltou à zona de classificação do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A3 ao derrotar o Mauaense, por 5 a 4, na tarde desta quarta-feira, na Baixada Santista. Este jogo, válido pela 10.ª rodada, havia sido adiado. A vitória leva o São Vicente aos 25 pontos, que na última rodada, no sábado, decide a quarta vaga na próxima fase contra o EC Osasco, em Osasco (SP). O Mauaense permanece com 14 pontos e precisa derrotar o líder Grêmio Barueri, em Mauá (SP), e torcer por um tropeço do Primavera contra o Ecus, para escapar do rebaixamento para a Série B do ano que vem.