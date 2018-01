Sãocarlense busca a liderança na A2 O Grêmio Sãocarlense (8 pontos), que tem como destaque o experiente goleiro Sérgio (ex-Santos e seleção brasileira), poderá assumir, amanhã, a liderança da Série A2 do Campeonato Paulista se vencer, no Vale do Paraíba, às 16 horas, o São José (2), penúltimo colocado da competição. Se isso ocorrer, o time de São Carlos dividirá a liderança com Marília e Flamengo, de Guarulhos, que têm 11 pontos. Será o jogo isolado do meio de semana, pelo complemento da segunda rodada. No dia 27 de janeiro, o jogo entre ambos foi suspenso aos 7 minutos do primeiro tempo devido às fortes chuvas que caíram em São José dos Campos. O São José faz uma campanha pífia e só está à frente do Araçatuba, que ainda não pontuou.