Sãocarlense demite técnico A péssima campanha na Copa Interior fez com que alguns times realizassem mudanças em suas equipes nesta quarta-feira. Os dirigentes do Sãocarlense confirmaram que o treinador Vitor Hugo e mais cinco jogadores foram demitidos. As medidas drásticas tomadas têm a intenção de renovar o time. "Foram apenas três rodadas mas o time não podia ficar como estava. Agora, vamos trabalhar pela recuperação", diz o novo treinador da equipe, Ciro Rios, que dirigia o Ginásio Pinhalense, time que disputa a Série B-3 do Campeonato Paulista. O novo treinador terá uma dura missão: tirar o time da lanterna da competição, já que o Sãocarlense não conquistou nenhum ponto em três jogos disputados. Outro time realizou mudanças nesta quarta-feira foi o União Barbarense. O presidente Roberto Mantovani Filho confirmou a permanência do técnico Polozi e ainda anunciou a contratação do atacante Fabrício e do zagueiro André Astorga, que atuava na segunda divisão do futebol paranaense. O União Barbarense está na mesma situação do Sãocarlense: nenhum ponto conquistado em nove disputados. O time de Santa Bárbara do Oeste joga no próximo sábado contra a Inter de Limeira, em casa. Já o Sãocarlense enfrenta o Nacional em São Paulo. Ambos estão no Grupo Oeste da competição.