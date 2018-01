Sãocarlense é rebaixado para a A-3 O Tribunal de Justiça da Federação Paulista de Futebol confirmou na noite desta segunda-feira a perda de cinco pontos pelo Sãocarlense na Série A-2 do Campeonato Paulista. Com esta decisão, o time de São Carlos foi rebaixado para a Série A-3 - equivalente à terceira divisão - na próxima temporada, beneficiado o Comercial de Ribeirão Preto, que permanece na A-2. O time foi punido porque utilizou de forma irregular o lateral Jamur, no jogo contra o Etti Jundiaí, pelo returno do campeonato. Com a perda dos pontos, o time de São Carlos ficou com 27 pontos na última posição da classificação final da Série A-2. Como apenas o último colocado será rebaixado, o Sãocarlense beneficiará o Comercial, que somou 30 pontos, agora na penúltima posição. A punição já tinha sido decidida em primeira instância, por 2 a 1, sendo ratificada em segunda instância, por unanimidade: 5 votos a zero. O advogado de defesa, João Zanforlim, promete recorrer ao Superior Tribunal de Justiça da CBF e, depois, se necessário, recorrer à justiça comum. O julgamento do caso já havia sido adiado três vezes, por motivos diferentes. Num deles, o advogado de defesa alegou sofrer de problemas intestinais.