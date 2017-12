Sãocarlense é rebaixado para Série B1 O Sãocarlense está rebaixado para a Série B1 do Campeonato Paulista. Neste sábado à noite, o time de São Carlos empatou por 1 a 1 com o Barretos. O jogo foi disputado no estádio Antônio Gomes Martins, em Barretos. Em 13 partidas, o clube de São Carlos venceu apenas uma partida, tendo apenas cinco pontos na tabela. Com uma rodada de antecedência, o time é o pior de todo o campeonato e já está rebaixado. Com 19 pontos, o Barretos perdeu a chance de avançar à fase final da Série A3. A classificação do time dependerá da última rodada, quando enfrenta fora de casa o Sertãozinho, líder do Grupo 1. No jogo deste sábado, até o final tudo levava a crer que o jogo terminaria empatado sem gols. No final, no entanto, duas penalidades foram assinaladas. O Barretos viu a classificação de perto aos 48 minutos, após conversão de Pedrão. Mas, aos 55 minutos, depois de muita confusão, o Sãocarlense empatou, em cobrança de penalidade de Soró.