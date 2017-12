Sãocarlense muda e recorre a Basílio Depois de anunciar a contratação de Luis Pereira, ex-zagueiro do Palmeiras e da seleção brasileira, para dirigir o time, a diretoria do Sãocarlense mudou e confirmou nesta terça-feira, a contratação de Basílio, ex-meia do Corinthians. O novo técnico será apresentado nesta quarta-feira cedo com a missão de livrar o time do rebaixamento na Série A-2 do Campeonato Paulista. Luis Pereira era o preferido da diretoria, por gozar de muito prestígio na cidade. Mas rejeitou o convite devido os compromissos assumidos com a direção da Força Sindical, que agora tem um time de futebol. O problema vai estourar nas mãos de Basílio que já trabalhou, nestas circunstâncias, em outros clubes como a Internacional de Limeira. Basílio será o sexto técnico do Sãocarlense nesta temporada. O primeiro foi Reinaldo Barbosa. Ele foi substituído por Walter Gama que se afastou do cargo após, supostamente, ser ameaçado de morte por um ex-dirigente do clube. Em seu lugar assumiu Márcio Fernandes, que ficou apenas quatro jogos à frente do elenco. Walter Gama retornou, mas sem sucesso e seria trocado por Eli Carlos, na semana passada. O técnico, porém, nem chegou a ocupar suas funções por causa de um levante dos jogadores, que não queriam se concentrarem para o jogo contra o Comercial. Com a saída do técnico, que nem estreou, os jogadores assumiram a responsabilidade e venceram o Comercial, por 4 a 0. Mas não treinaram nos três dias seguintes, por causa do atraso dos pagamentos. Na última rodada, o time perdeu para o Mirassol por 5 a 0. Entre as seguidas trocas de técnicos, o auxiliar Manoel de Souza comandou o time várias vezes. Basílio agora chega para fazer apenas dois jogos, contra o América, em São Carlos, e diante do Juventus, em São Paulo. O time está com 27 pontos ganhos, na penúltima posição, depois de perder cinco pontos no Tribunal de Justiça da Federação Paulista por usar o lateral Jamur, irregularmente, contra o Etti Jundiaí, no returno. O clube recorreu da sentença e espera recuperar os pontos e se livrar do rebaixamento para a Série A-3. Outros três clubes lutam para não cair: o São José, com 27 pontos; o Comercial com 28 pontos e o Paraguaçuense com 29 pontos.