Sãocarlense põe seu futebol à venda O Grêmio Esportivo São Carlense tenta tercerizar a administração de seu departamento de futebol para que o time possa disputar a segunda divisão do Campeonato Paulista em 2003. Caso não consiga pagar a dívida com a Federação Paulista de Futebol, o clube não poderá participar da competição. Por isso, o presidente Gilberto Formici procura um investidor disposto a pagar cerca de R$ 50 mil para tomar conta da equipe e manter o Sãocarlense em atividade. "Peguei o clube quase rebaixado, paguei salários do bolso e ainda prêmios para ele não cair (para a terceira divisão), e conseguimos. Agora está na hora de entrar gente nova, com pique de reestruturar o Grêmio", afirmou o presidente do Sãocarlense, que até contratou uma agência de marketing para negociar essa tercerização do departamento de futebol.